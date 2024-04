Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 7,19 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.672.562 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2023 bei 10,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 30,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (6,51 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,42 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,323 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,69 EUR.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.741,00 EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

