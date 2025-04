Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 5,78 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 5,78 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,76 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,77 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 4.249.492 Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 29,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,299 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,34 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

