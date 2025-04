Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 5,81 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 5,81 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.146.695 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 40,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Abschläge von 7,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,299 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,18 EUR an.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen