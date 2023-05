Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,16 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 9,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 9,28 EUR. Bei 9,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 626.631 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 17,53 Prozent wieder erreichen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,39 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

