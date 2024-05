Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Donnerstagnachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 6,75 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,72 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.483.104 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 9,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 47,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,279 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie.

