Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 7,21 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,7 Prozent auf 7,21 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 554.746 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,89 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 5,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,06 EUR.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 9.389,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie.

