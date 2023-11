Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stabil

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 7,67 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 7,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,68 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.135 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 31,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,10 Prozent.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

