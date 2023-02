Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 9,32 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,08 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,65 EUR. Zuletzt wechselten 5.352.338 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 6,40 Prozent zulegen. Bei 5,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,58 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,67 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,756 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

