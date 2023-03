Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Minusbereich

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 10,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 10,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.690.569 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 5,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 5,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 99,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,72 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.207,00 EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,01 EUR je Aktie.

