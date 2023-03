Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 10,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 10,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,50 EUR. Zuletzt wechselten 471.935 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,29 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 5,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 96,84 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,72 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,979 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa droht eine Niederlage im Streit um Beihilfen für Flughafen-Hahn - Gewerkschaft fordert Auszahlung der Inflationsprämie

Lufthansa-Aktie steigt: Mehrere große Finanzinvestoren erwägen wohl Gebote für Lufthansa Technik

Lufthansa-Aktie leichter: Vorkrisen-Marktniveau wird 2023 übertroffen - Lufthansa Technik weiter beflügelt - Warnstreik bei Austrian Airlines

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com