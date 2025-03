Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 7,84 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 7,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.246.296 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 3,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,244 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,63 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

