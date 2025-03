Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 7,96 EUR nach.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 7,96 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,93 EUR. Bei 8,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 710.814 Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,36 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,244 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,52 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 06.03.2025. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie im Fokus: Konzerngeschichte der Lufthansa - Wie aus der Kranich-Airline eine Megaflotte wurde

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter