Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 7,13 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,13 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.919.085 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.04.2023 auf bis zu 10,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 45,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,315 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ebenfalls ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR im Vergleich zu 10.068,00 EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

