Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,15 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 118.636 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 12.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 45,56 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,86 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,323 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,69 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 07.03.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.741,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

