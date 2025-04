Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 6,12 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 6,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.753.866 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,299 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

