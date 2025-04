Lufthansa Aktie News: Lufthansa schießt am Vormittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 9,2 Prozent auf 6,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,2 Prozent auf 6,34 EUR. Bei 6,45 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.892.871 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 17,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,299 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,12 EUR.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,44 Mrd. EUR gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen