Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Abschlägen

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 9,28 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 9,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 994.662 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 20,25 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,75 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7.017,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,84 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,23 EUR je Aktie belaufen.

