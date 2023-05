Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,27 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 9,25 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 9,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.884.815 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,65 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 42,56 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,23 EUR je Aktie belaufen.

