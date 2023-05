Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,29 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 9,30 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 9,28 EUR. Bei 9,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 86.494 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 20,06 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 74,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.363,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,23 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

