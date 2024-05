Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,80 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 6,80 EUR. Bei 6,83 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 6,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.278.714 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 9,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,279 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

