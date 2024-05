Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag kaum verändert

Lufthansa im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,72 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 6,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,83 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,72 EUR. Bei 6,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.329.995 Lufthansa-Aktien.

Bei 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 6,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,28 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,279 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

