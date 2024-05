Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Lufthansa

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,77 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Bei 6,80 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,76 EUR. Zuletzt wechselten 157.159 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 9,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 46,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,30 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,279 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,23 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR gegenüber -0,39 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

