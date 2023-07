Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Montagnachmittag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 9,10 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 9,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.207.512 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 22,69 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,48 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,76 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,24 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Lufthansa-Aktie bleibt am Boden: Lufthansa soll Tarifvertrag von neuer Gewerkschaft zustimmen

Lufthansa-Aktie im Minus: Lufthansa Cargo bekommt neuen Finanzvorstand