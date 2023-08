Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag im Plus

Lufthansa im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 8,85 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 8,85 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,88 EUR. Bei 8,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.280.284 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,13 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 5,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,84 EUR an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.389,00 EUR im Vergleich zu 8.462,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je Lufthansa-Aktie.

