Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 8,84 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,88 EUR. Mit einem Wert von 8,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.052.733 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 20,76 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,04 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,84 EUR.

Am 03.08.2023 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

