Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 8,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 8,82 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 8,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.107 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,60 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,84 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.389,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Am 31.10.2024 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2023 aus.

