Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,47 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.169.164 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,69 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,234 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,27 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,847 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX stärker