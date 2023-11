Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 7,53 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,9 Prozent auf 7,53 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,50 EUR. Bei 7,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.327.651 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,49 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.275,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,49 EUR je Aktie aus.

