Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Freitagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 7,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,2 Prozent auf 7,67 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,65 EUR. Bei 7,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 146.916 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,60 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,03 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,86 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.275,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,49 EUR je Lufthansa-Aktie.

