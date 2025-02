Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 6,39 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 6,39 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.463.650 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,873 EUR je Aktie.

