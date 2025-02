Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 6,34 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 6,34 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,62 EUR. Bisher wurden heute 6.815.163 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 7,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,242 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,28 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 26.02.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Lufthansa-Aktie.

