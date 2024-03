Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag verlustreich

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 6,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 6,75 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,70 EUR nach. Bei 6,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.416.677 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 57,46 Prozent wieder erreichen. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 9,34 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ebenfalls ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 8.741,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Am 06.05.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Lufthansa-Aktie gibt nach: Streik bei Lufthansa geht weiter - GDL-Streik beendet