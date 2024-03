Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag leichter

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 6,72 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 6,72 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,80 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.920.770 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2023 bei 10,63 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 36,79 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2023 Kursverluste bis auf 6,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 3,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,34 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.741,00 EUR gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,47 EUR je Lufthansa-Aktie.

