Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Dienstagvormittag ab

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 7,67 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 7,67 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,61 EUR. Bei 7,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 893.690 Stück.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,39 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 42,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,244 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,69 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,10 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Hot Stocks heute: US-Indies weiter schwach - Trade der Woche: Lufthansa gehebelt

Lufthansa-Aktie unter Druck: Warnstreiks an Flughäfen - Was Reisenden bevorsteht

Fraport-Aktie verliert: Warnstreik legt Betrieb am Frankfurter Flughafen teilweise lahm