Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 6,98 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 6,98 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,93 EUR ab. Bei 7,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.530.426 Lufthansa-Aktien.

Am 13.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,57 Prozent. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,72 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,315 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,69 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 07.03.2024 vor. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.741,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Lufthansa-Aktie.

