Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Donnerstagvormittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 7,11 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,11 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,07 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 699.219 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,09 EUR erreichte der Titel am 13.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 42,01 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,51 EUR am 01.11.2023. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,315 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,69 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.741,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt nachmittags im Minus

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen