Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag in Rot

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 5,86 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,86 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,79 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.070.836 Stück.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 39,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 8,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,297 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,83 EUR.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

