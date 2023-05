Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,30 EUR

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,21 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,32 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 9,19 EUR. Bei 9,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 449.881 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Mit Abgaben von 42,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 11,11 EUR.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.363,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

