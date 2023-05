Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,15 EUR

-0,12% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 9,15 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.132.706 Stück.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 22,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Abschläge von 41,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,11 EUR aus.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie verliert: EU-Gericht erklärt staatliche Lufthansa-Hilfen für nichtig - EU-Kommission hätte Hilfen nicht genehmigen dürfen

Fraport-Aktie unbeeindruckt: Fraport-Chef sieht gute Wachstumschancen

Lufthansa-Aktie stabil: Gericht lehnt Berufung der Lufthansa wegen Streit um Ryanair-Beihilfen ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com