Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,20 EUR

0,41% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 9,22 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 9,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 81.884 Stück.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,00 Prozent. Bei 5,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,39 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,11 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.017,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR in den Büchern standen.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie verliert: EU-Gericht erklärt staatliche Lufthansa-Hilfen für nichtig - EU-Kommission hätte Hilfen nicht genehmigen dürfen

Fraport-Aktie unbeeindruckt: Fraport-Chef sieht gute Wachstumschancen

Lufthansa-Aktie stabil: Gericht lehnt Berufung der Lufthansa wegen Streit um Ryanair-Beihilfen ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com