Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,12 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,12 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 9,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 375.672 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. 22,37 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 39,92 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,24 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,39 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

