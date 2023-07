Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 9,17 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 62.151 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,67 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 5,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,24 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.363,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank gewinnt Ausschreibung für Lufthansa Miles & More-Kreditkarte

Ryanair-Aktie leicht höher: Deutschland nicht der wichtigste Wachstumsmarkt Ryanairs

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen