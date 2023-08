Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Mittag Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 8,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 8,80 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,82 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 631.297 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 21,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,48 EUR am 29.09.2022. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 37,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,84 EUR.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

