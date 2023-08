Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,73 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 8,73 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 8,73 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.117.193 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 27,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit Abgaben von 37,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,84 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.389,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

