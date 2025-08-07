Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 8,05 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,14 EUR. Bei 8,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.477.912 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Gewinne von 1,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2024 bei 5,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,20 Prozent.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

