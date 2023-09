Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 8,16 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 8,16 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 8,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.677.115 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 36,83 Prozent zulegen. Bei 5,48 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,84 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.462,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

