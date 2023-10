Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag in Rot

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,26 EUR abwärts.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 7,26 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,21 EUR. Bei 7,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 829.523 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,97 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,70 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 11,66 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.389,00 EUR im Vergleich zu 8.462,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie.

