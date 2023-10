Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag schwächer

Kurs der Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 7,28 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 7,28 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.356 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 53,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 21,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 9.389,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

