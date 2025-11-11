Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 7,71 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,55 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.675.818 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 28,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 30.10.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

