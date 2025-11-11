DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Notierung im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

11.11.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,70 EUR 0,24 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 7,71 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,55 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.675.818 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 28,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,311 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 30.10.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 11,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 06.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt

IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen