Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Mittag an

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 8,43 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.109.874 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2023 markierte das Papier bei 8,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,85 Prozent. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,53 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,96 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,652 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

